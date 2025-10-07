У Грузії поліція затримала 13 учасників масштабних протестів 4 жовтня

Грузинська поліція затримала 13 учасників масштабних протестів, що відбулись 4 жовтня в столиці Тбілісі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дархвелідзе на брифінгу, його цитує "Грузия Online", інформує "Європейська правда".

За його словами, особи ще двох учасників встановлено – вони переховуються від слідства.

"Співробітники МВС Грузії продовжують відповідні слідчі дії для ідентифікації інших осіб, які вчинили злочин, і притягнення їх до кримінальної відповідальності", – заявив Дарахвелідзе.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати урядовий палац, сталися сутички. Спецпризначенці застосували водомети і сльозогінний газ, протестувальники закидали силовиків камінням, підпалили барикади.

Пізніше МВС Грузії повідомило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що буде зроблено все для повної нейтралізації "Нацруху" Грузії.