В Европарламенте критически оценили местные выборы в Грузии и призвали к санкциям

Председатели комитетов и другие профильные чиновники Европарламента критически оценили местные выборы, состоявшиеся в Грузии в минувшую субботу, и призвали к санкциям против топ-чиновников страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в их совместном заявлении.

Заявление по выборам в Грузии вышло от имени председателя комитета по иностранным делам Дэвида Маккалистера, председателя подкомитета по правам человека Мунира Сатури, председателя делегации в Euronest Сергея Лагодинского, председателя делегации по делам отношений с Южным Кавказом Нила Ушакова и докладчика Комитета иностранных дел по Грузии Расы Юкневичене.

Чиновники отметили, что местные выборы 4 октября проходили в условиях ограничений, после длительного наступления грузинских властей на гражданское общество, независимые СМИ и оппозицию.

Они выразили сожаление, что грузинские власти де-факто избежали присутствия авторитетных наблюдателей, слишком поздно направив соответствующее приглашение БДИПЧ ОБСЕ, и выразили обеспокоенность столкновениями во время протестов.

"Призываем "Грузинскую мечту" прекратить наступление на демократию и уважать фундаментальные права на свободу собраний и выражения взглядов, прекратить аресты протестующих и отпустить произвольно задержанных", – говорится в заявлении.

"Также выражаем сожаление по поводу все более агрессивной кампании против ЕС, включая выпады, направленные лично на послов ЕС и стран-членов, европейских политиков и отдельные страны ЕС", – добавляют европарламентарии.

Также они осудили угрозы "Грузинской мечты" запретить деятельность оппозиционных партий и отметили, что это обозначило бы шаг Грузии к авторитаризму.

"Повторяем наш призыв к ЕС и странам-членам о немедленных действиях и введении персональных санкций против ключевых политических лидеров "Грузинской мечты" и должностных лиц, ответственных за откат демократии, фальсификации на выборах, нарушение прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, в частности Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе", – добавляют в заявлении.

Напомним, в ноябре Совет ЕС утвердит новые правила лишения безвиза с Евросоюзом.

