Зеленський призначив двох членів ВРП, що є частиною євроінтеграційних завдань України

Президент України Володимир Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя, що важливо у контексті виконання Україною євроінтеграційних реформ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зеленський 8 жовтня призначив членами ВРП Віталія Махінчука та Максима Савʼюка. Відповідні укази з номерами 753, 754 опублікував Офіс президента України.

"Це рішення є важливим кроком для забезпечення повноцінної роботи Вищої ради правосуддя – органу, що відіграє вагому роль у демократичній системі України. Ефективна робота Вищої ради правосуддя, серед іншого, пов’язана з реалізацією Дорожньої карти з питань верховенства права", – пояснили у пресслужбі.

Після цього призначення вакантними залишаються ще 4 місця.

Зазначимо, верховенство права є ключовою сферою у переговорному процесі для вступу України до ЄС.

Детальні пояснення з цього приводу – у статті Ключовий розділ переговорів з ЄС: які реформи має впровадити Україна,

а також Як розблокувати шлях до ЄС: ключові реформи, які має впровадити Україна.