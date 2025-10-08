Зеленский назначил двух членов ВСП, что является частью евроинтеграционных задач Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия, что важно в контексте выполнения Украиной евроинтеграционных реформ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Зеленский 8 октября назначил членами ВСП Виталия Махинчука и Максима Савьюка. Соответствующие указы с номерами 753, 754 опубликовал Офис президента Украины.
"Это решение является важным шагом для обеспечения полноценной работы Высшего совета правосудия – органа, который играет весомую роль в демократической системе Украины. Эффективная работа Высшего совета правосудия, среди прочего, связана с реализацией Дорожной карты по вопросам верховенства права", – пояснили в пресс-службе.
После этого назначения вакантными остаются еще 4 места.
Отметим, верховенство права является ключевой сферой в переговорном процессе для вступления Украины в ЕС.
Подробные объяснения по этому поводу – в статье Ключевой раздел переговоров с ЕС: какие реформы должна внедрить Украина,
а также Как разблокировать путь в ЕС: ключевые реформы, которые должна внедрить Украина.