Зеленский назначил двух членов ВСП, что является частью евроинтеграционных задач Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия, что важно в контексте выполнения Украиной евроинтеграционных реформ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Зеленский 8 октября назначил членами ВСП Виталия Махинчука и Максима Савьюка. Соответствующие указы с номерами 753, 754 опубликовал Офис президента Украины.

"Это решение является важным шагом для обеспечения полноценной работы Высшего совета правосудия – органа, который играет весомую роль в демократической системе Украины. Эффективная работа Высшего совета правосудия, среди прочего, связана с реализацией Дорожной карты по вопросам верховенства права", – пояснили в пресс-службе.

После этого назначения вакантными остаются еще 4 места.

Отметим, верховенство права является ключевой сферой в переговорном процессе для вступления Украины в ЕС.

