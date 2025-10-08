Оператор электросети Испании предупредил о риске еще одного блэкаута

Испанский оператор электросети REE обнаружил резкие колебания напряжения в системе в течение последних двух недель, которые могут повлиять на энергоснабжение в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В документе, направленном регулятору рынка электроэнергии CNMC, REE указывает на риски для электросети.

"Быстрые колебания напряжения, зафиксированные за последние две недели, даже если напряжение всегда находится в пределах установленных границ, могут потенциально привести к отключению спроса и/или генерации, что в конечном итоге дестабилизирует электрическую систему", – говорится в документе.

В REE призвали к быстрому внедрению технических изменений, чтобы избежать потенциально опасных последствий.

CNMC планирует в ближайшие дни провести публичные консультации для одобрения срочных временных мер по стабилизации системы до того, как будет найдено постоянное решение.

Предупреждение REE появилось после того, как в конце апреля Испания и соседняя Португалия подверглись масштабному отключению электроэнергии. Масштабное отключение электроэнергии нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) на прошлой неделе обнародовала отчет по итогам расследования блэкаута, где назвала его непосредственной причиной скачок напряжения.

