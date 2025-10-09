Вірменія не видала РФ грузинського добровольця, який воював в Україні

Вірменія відмовилася видати Росії громадянина Грузії Георгія Кінояна, який як доброволець воював за Україну.

Про це повідомив активіст Георгій Тумасян, пише "Європейська правда".

За його словами, Кіноян, якого затримали на території Вірменії під час перетину кордону, наразі перебуває на волі.

"Вірменія відмовилася видати його Росії, оскільки "це було б небезпечно для нього". Щиро дякуємо владі Вірменії та видатним правозахисникам, "Гельсінській громадянській асамблеї-Ванадзор", Артуру Сакунцу та Ані Чатінян", – написав Тумасян.

Він висловив сподівання, що аналогічне рішення буде ухвалене і у випадку Вано Сабашвілі – ще одного громадянина Грузії, затриманого в Вірменії на запит Росії.

Як зазначає портал Sova, Георгій Кіноян, який брав участь у війні на боці України, був затриманий 3 вересня після перетину кордону Грузії з Вірменією.

29-річний Кіноян перебував у розшуку РФ за звинуваченням в участі в бойових діях проти Росії на території України.

Досі Кіноян перебував в екстрадиційному ув'язненні.