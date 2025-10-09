Армения не выдала РФ грузинского добровольца, воевавшего в Украине

Армения отказалась выдать России гражданина Грузии Георгия Кинояна, который как доброволец воевал за Украину.

Об этом сообщил активист Георгий Тумасян, пишет "Европейская правда".

По его словам, Киноян, которого задержали на территории Армении при пересечении границы, сейчас находится на свободе.

"Армения отказалась выдать его России, поскольку "это было бы опасно для него". Искренне благодарим власти Армении и выдающихся правозащитников, "Хельсинскую гражданскую ассамблею-Ванадзор", Артура Сакунца и Ани Чатинян", – написал Тумасян.

Он выразил надежду, что аналогичное решение будет принято и в случае Вано Сабашвили – еще одного гражданина Грузии, задержанного в Армении по запросу России.

Как отмечает портал Sova, Георгий Киноян, участвовавший в войне на стороне Украины, был задержан 3 сентября после пересечения границы Грузии с Арменией.

29-летний Киноян находился в розыске РФ по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины.

До сих пор Киноян находился в экстрадиционном заключении.