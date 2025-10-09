У Грузії вже понад 30 затриманих після протестів на тлі місцевих виборів

У Грузії кількість затриманих учасників антивладного мітингу 4 жовтня зросла до 36 осіб.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Кількість затриманих після мітингу 4 жовтня, під час якого частина протестувальників спробували штурмувати президентський палац, досягла 36 осіб.

В МВС Грузії додали, що продовжують слідчі дії для встановлення учасників подій.

Затриманим інкримінують спробу держперевороту, блокування або захоплення об’єктів особливого значення, керівництво чи участь у силових діях, що здійснюються групою, знищення майна.

П’ятьом основним організаторам акції інкримінують заклики до повалення влади і організацію силових дій, їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати президентський палац, сталися сутички. Спецпризначенці застосували водомети і сльозогінний газ, у відповідь протестувальники кидали каміння і підпалили барикади.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що робитиме все для нейтралізації найбільшої опозиційної партії.