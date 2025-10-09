В Грузии уже более 30 задержанных после протестов на фоне местных выборов

В Грузии число задержанных участников проходившего 4 октября митинга против власти возросло до 36 человек.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Количество задержанных после митинга 4 октября, во время которого часть протестующих попытались штурмовать президентский дворец, достигло 36 человек.

В МВД Грузии добавили, что продолжают следственные действия для установления участников событий.

Задержанным инкриминируют попытку госпереворота, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в силовых действиях, осуществляемых группой, уничтожение имущества.

Пятерым основным организаторам акции инкриминируют призывы к свержению власти и организацию силовых действий, им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий властей, попытались штурмовать президентский дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие бросали камни и подожгли баррикады.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет делать все для нейтрализации крупнейшей оппозиционной партии.