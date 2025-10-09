Рада урегулировала пребывание 6 судов украинского флота в Великобритании и Турции

Новость исправлена в 14:25 в связи с разъяснениями сути решения от пресс-службы ВМС Украины.

Верховная Рада утвердила президентский указ, регулирующий пребывание за рубежом шести украинских судов и украинских военнослужащих, несущих там службу, в связи с войной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

9 октября Верховная Рада 282 голосами приняла за основу и в целом законопроект об одобрении указа президента "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства". Соответствующий проект был внесен 22 сентября.

В документе говорится о направлении в Турцию корвета "Гетман Иван Мазепа" со штатным экипажем общей численностью до 106 военнослужащих, а в Великобританию – противоминных кораблей „Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", „Мелитополь" и "Геническ" (штатный экипаж каждого численностью до 39 военнослужащих), а также управления 1 дивизиона противоминных кораблей флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Отмечается, что это "обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров".

Впоследствии спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил "Украинской правде", что этот закон не утверждает новую командировку кораблей, а лишь привел нормативную базу в соответствие с фактическим состоянием дел.

"Наши корабли находятся за рубежом. Они могут находиться на территории других стран в 3 случаях: когда проходят учения, когда есть совместные операции и в такой ситуации, как сейчас, когда в нашей стране идут боевые действия и введено военное положение. Корабли находятся за границей с экипажем. Нам нужно было иметь законодательную основу, чтобы они могли там находиться и получать государственное финансирование на содержание", – пояснил Плетенчук.

Он напомнил, что во время полномасштабного вторжения Украина получала корабли и там находились наши военные, которые осваивали эту технику.

В частности, корвет "Гетман Иван Мазепа" построен в Турции в годы полномасштабной войны.

"То есть люди там находились постоянно, часто за счет тех стран, которые их передавали. И это так и происходит в дальнейшем – периодически мы получаем новую такую технику и туда едут люди, осваивают эти корабли и продолжают на них нести службу, потому что им нужен длительный период времени, чтобы освоить эту единицу. Вот для этого нужно такое решение", – пояснил спикер.

Министр обороны Денис Шмыгаль прокомментировал , что этим решением урегулировали пребывание экипажей ВМС Украины за рубежом для обслуживания украинских военных кораблей, и всего речь идет о пребывании за рубежом 321 военнослужащего.

