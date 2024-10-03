У Туреччині випробували лоцманський катер, який збудували для України

У Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, який побудували на замовлення ДП "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомила пресслужба АМПУ, передає "Європейська правда".

Як зазначається, цей катер побудувала турецька верф в Ізмірі за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту "Економічна підтримка України".

"Це перший із двох катерів, збудованих на турецькій верфі. Ходові випробування другого катера заплановані на наступний місяць", – повідомили в АМПУ.

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Зазначається, що проєкт USAID "Економічна підтримка України" передбачає закупівлю трьох нових лоцботів для ДП "АМПУ", а 2 травня ДП "АМПУ" був переданий перший лоцбот, побудований українською компанією "УМС МАРИН".

Нагадаємо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ, який Україні будувала Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

У серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу Ada для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

А вже у серпні 2024 року у Туреччині спустили на воду другий корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський", який побудували для України.

У липні Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі.

А нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.