Україна отримає від Естонії понад 150 бойових роботів THeMIS

Естонська компанія Milrem Robotics передасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS.

Про це заявила Milrem Robotics, пише "Європейська правда".

Естонська компанія поставить в Україну понад 150 безпілотних наземних апаратів THeMIS в рамках допомоги, що фінансується та координується Нідерландами.

Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена у співпраці з нідерландською компанією VDL Defentec.

Milrem Robotics у тісній співпраці з VDL Defentec організує складання техніки на новій виробничій лінії, спроєктованій для масштабованого виробництва.

Компанія також проведе навчання українських операторів та персоналу для ефективного використання роботів у бойових умовах.

Як зазначається, нові одиниці доповнять 15 транспортних засобів THeMIS, які вже експлуатуються в Україні і довели свою ефективність на полі бою з 2022 року.

У компанії розповіли, що THeMIS – це перевірена і високоадаптивна платформа безпілотних транспортних засобів, призначена для підтримки піхотних військ, логістики, розвідки та бойових місій. Наразі вона є частиною програм робототехніки та використовується в 19 країнах.

Нагадаємо, у березні Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 млн євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.

Раніше повідомлялось, що Естонія має намір продовжувати надавати Україні військову допомогу – для цих цілей наступного року буде виділено понад 100 млн євро або 0,25% від ВВП країни.

6 жовтня писали, що в Естонії завершились навчання для групи з 13 керівників української поліції, під час яких естонські правоохоронці поділилися своїм досвідом.