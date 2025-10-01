У Польщі офіційно відкрили норвезький навчальний табір для українських військових

У Польщі 1 жовтня офіційно відкрили навчальний центр для потреб Сил оборони України, створений Збройними силами Норвегії

Про це у середу повідомило Міністерство оборони Польщі, пише "Європейська правда".

За повідомленням, 1 жовтня міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш взяв участь в урочистій церемонії відкриття навчального центру для потреб українських військових (Camp Jomsborg).

В урочистості також брали участь міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік, міністр оборони Естонії Ханно Певкур та заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

Навчальний центр, розташований на території Навчального полігонного центру Сухопутних військ Демба-Ліпа, було реалізовано в межах міжнародної ініціативи Збройними силами Норвегії на території Польщі як держави-господаря.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba – Lipa | Wicepremier W. @KosiniakKamysz uczestniczy w uroczystości otwarcia ośrodka szkoleniowego na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy (Camp Jomsborg). pic.twitter.com/aZoDAUV9at – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 1, 2025

"Це показує спроможність до навчання українських військовослужбовців у величезному масштабі, поруч з Україною – на підкарпатській землі, у доброму місці, на полігоні, який фактично починає зараз своє друге життя… Я дуже дякую військовим Збройних сил Норвегії, адміністрації Королівства Норвегія, пану міністру і всім, хто до цього долучився", – заявив польський міністр оборони.

Camp Jomsborg називають одним з найбільших подібних таборів, які будь-коли розгортала Норвегія, там присутні сотні норвезьких військових.

Навчання на полігоні передбачають максимально реалістичну симуляцію бойових дій і фокусовані тематичні модулі – наприклад, першим з таких йде стрес у бойових умовах та інструменти контролю.

Як розраховують, норвезькі інструктори будуть і ділитися своїми знаннями і самі вчитися від учасників бойових дій та дізнаватися про останні тенденції на лінії зіткнення.

Нагадаємо, наприкінці літа у ЄС домовились у рамках майбутніх гарантій безпеки "після перемир’я" спрямувати в Україну своїх військових інструкторів у рамках тренувальної місії з підготовки українських військових EUMAM.