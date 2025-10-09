ЗМІ: Польща готова до ширшого відкриття кордону з Білоруссю за виконання низки умов

Польський уряд може вирішити відкрити додаткові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, закриті за часів влади "Права і справедливості", однак Мінськ повинен виконати кілька умов.

Про це стало відомо виданню Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Польща повністю закривала кордон із Білоруссю у вересні на час проведення військових навчань білоруських та російських військ, однак зараз він умовно відкритий.

За даними видання, польська влада допускає, що може відкрити додаткові КПП на кордоні, якщо режим Лукашенка виконає низку умов.

Зокрема, польський уряд очікує, що Лукашенко покладе край міграційній кризі на кордоні, звільнить журналіста Анджея Почобута, а також погодиться на співпрацю у встановленні винних у вбивстві польського солдата, сержанта Матеуша Сітка.

"Білоруси знають список наших пріоритетів, але, на жаль, у жодній з цих сфер поки що не відбулося жодного прогресу", – прокоментував один зі співрозмовників видання.

З даних, які видання отримало від Прикордонної служби, випливає, що тільки в період з 25 вересня до 5 жовтня співробітники Прикордонної служби виявили 950 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. Протягом усього вересня було зафіксовано 2,6 тисячі таких спроб.

"Якщо влада в Мінську заспокоїть ситуацію на кордоні та відпустить Анджея Почобута, будуть відкриті інші, раніше закриті прикордонні переходи. У Мінську про це знають", – повідомив виданню поінформований співрозмовник.

Водночас у Варшаві не виключають, що у разі ескалації можуть знову повністю закрити кордон. У випадку можливого тривалого закриття кордону Лукашенко може втратити чимало, оскільки левова частка торгівлі Білорусі з ЄС проходить саме через білорусько-польський кордон.

З 12 по 26 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".