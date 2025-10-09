СМИ: Польша готова к более широкому открытию границы с Беларусью при выполнении ряда условий

Польское правительство может решить открыть дополнительные пункты пропуска на границе с Беларусью, закрытые во времена власти "Права и справедливости", однако Минск должен выполнить несколько условий.

Об этом стало известно изданию Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Польша полностью закрывала границу с Беларусью в сентябре на время проведения военных учений белорусских и российских войск, однако сейчас она условно открыта.

По данным издания, польские власти допускают, что могут открыть дополнительные КПП на границе, если режим Лукашенко выполнит ряд условий.

В частности, польское правительство ожидает, что Лукашенко положит конец миграционному кризису на границе, освободит журналиста Анджея Почобута, а также согласится на сотрудничество в установлении виновных в убийстве польского солдата, сержанта Матеуша Ситко.

"Белорусы знают список наших приоритетов, но, к сожалению, ни в одной из этих сфер пока не произошло никакого прогресса", – прокомментировал один из собеседников издания.

Из данных, которые издание получило от Пограничной службы, следует, что только в период с 25 сентября по 5 октября сотрудники Пограничной службы выявили 950 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. В течение всего сентября было зафиксировано 2,6 тысячи таких попыток.

"Если власти в Минске успокоят ситуацию на границе и отпустят Анджея Почобута, будут открыты другие, ранее закрытые пограничные переходы. В Минске об этом знают", – сообщил изданию информированный собеседник.

В то же время в Варшаве не исключают, что в случае эскалации могут снова полностью закрыть границу. В случае возможного длительного закрытия границы Лукашенко может потерять немало, поскольку львиная доля торговли Беларуси с ЕС проходит именно через белорусско-польскую границу.

С 12 по 26 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".