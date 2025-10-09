Зеленський та переможець виборів у Чехії провели телефонну розмову

Лідер партії-переможниці парламентських виборів у Чехії ANO Андрей Бабіш повідомив у четвер про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Бабіш написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Бабіш, який перед виборами обіцяв припинити чеську програму постачання боєприпасів для України, висловив радість, що Зеленський зв'язався з ним і "розповів про поточну ситуацію".

"Я висловив йому нашу підтримку і побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що, якщо все складеться, наступного року я відвідаю Україну і ми обговоримо все особисто", – написав Бабіш.

8 жовтня Бабіш пообіцяв, що в разі формування уряду на чолі з його політсилою той не виділятиме бюджетні гроші на зброю для України.

Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія Бабіша ANO, з результатом 34,5%.

Детальніше читайте у статті Неприємно, але не катастрофа: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії.