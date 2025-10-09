Зеленский и победитель выборов в Чехии провели телефонный разговор

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Чехии ANO Андрей Бабиш сообщил в четверг о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Бабиш написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Бабиш, который перед выборами обещал прекратить чешскую программу поставок боеприпасов для Украины, выразил радость, что Зеленский связался с ним и "рассказал о текущей ситуации".

"Я выразил ему нашу поддержку и пожелание, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы также договорились, что, если все сложится, в следующем году я посещу Украину и мы обсудим все лично", – написал Бабиш.

8 октября Бабиш пообещал, что в случае формирования правительства во главе с его политсилой то не будет выделять бюджетные деньги на оружие для Украины.

Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы. В то же время недавно он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября больше всего голосов получила популистская партия Бабиша ANO, с результатом 34,5%.

