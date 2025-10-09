Еврокомиссия создает группу для оценки обвинений по поводу действий разведки Венгрии

Еврокомиссия решила создать специальную внутреннюю группу для расследования сообщений СМИ о том, что агенты разведки Венгрии в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников, в том числе сотрудника Еврокомиссии.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

"Комиссия, конечно, принимает во внимание все сообщения, появившиеся сегодня по этому вопросу, согласно которым венгерская разведывательная служба проводила шпионские операции против Европейского Союза и его сотрудников", – сообщил Уйвари.

Он добавил, что Еврокомиссия "воспринимает такие обвинения очень серьезно и остается преданной делу защиты сотрудников Комиссии, ее информации и сетей от незаконных разведывательных действий".

"Могу сказать, что мы создаем внутреннюю группу для рассмотрения этих обвинений", – заявил представитель Еврокомиссии.

Он отказался предоставлять более подробную информацию, поскольку это – "вопрос оперативной безопасности".

Отвечая на вопрос журналистов относительно проверки действий еврокомиссара от Венгрии Оливера Вархеи, под руководством которого, по информации СМИ, работал венгерский агент в 2015-2017 годах в посольстве Венгрии в ЕС, Балаж Уйвари отметил, что "все это только обвинения, и мы их проверяем".

"Создается специальная внутренняя группа, которая будет рассматривать эти обвинения более детально. И еще раз подчеркиваю: члены Коллегии (европейские комиссары. – "ЕП") обязаны соблюдать соответствующие положения – у нас есть Кодекс поведения, в частности статья 2, а также статью 245 Договора. Именно они несут ответственность за соблюдение этих положений", – подытожил он.

Как сообщала "Европейская правда", 9 октября в СМИ появилось расследование немецких и бельгийских журналистов о том, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников, в том числе сотрудника Еврокомиссии.

В конце 2024 года издания Германии и Бельгии уже выпускали совместное расследование о том, как венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС.