Уряд Німеччини погодив план порятунку економіки та скорочення безробіття

Коаліційний уряд Німеччини погодив заходи з порятунку економіки країни після багатогодинних переговорів.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини перебували під тиском, щоб розробити план проведення радикальних реформ і швидкого поліпшення економічної ситуації в країні, яке вони обіцяли з моменту приходу до влади в травні.

Після двох років поспіль економічного спаду уряд очікує зростання на 0,2% у поточному році та прискорення до 1,3% у наступному році.

"Зараз нам терміново потрібні рішення, і з нашого боку я хотів би сказати, що ми домовилися підтримати працівників і хочемо зберегти робочі місця в цій країні", – заявила міністерка праці від СДПН Барбель Бас.

Як зазначається, загальна кількість безробітних у серпні досягла 3,02 млн, що стало найвищим показником за останнє десятиліття.

Виробничі компанії, які колись були рушійною силою післявоєнного економічного буму, скорочують робочі місця. Серед них такі національні лідери, як інженерна група Robert Bosch, яка минулого місяця оголосила про скорочення ще 13 тисяч робочих місць до 2030 року, автовиробник Volkswagen і другий за величиною банк Німеччини Commerzbank.

До заходів, спрямованих на стабілізацію економіки та збереження робочих місць, входять фінансові стимули для пенсіонерів, щоб вони продовжували працювати, та більш суворі правила для отримувачів допомоги з безробіття.

Канцлер країни Фрідріх Мерц пообіцяв швидке впровадження заходів. За його словами, стимули для пенсіонерів будуть прийняті урядом наступного тижня, а законодавчий процес щодо реформи системи довгострокового безробіття "буде розпочато негайно".

Згідно з угодою, допомога по безробіттю буде скорочена на 30%, якщо отримувач пропустить дві послідовні зустрічі в центрі зайнятості, а в разі пропуску третьої зустрічі він втратить право на допомогу.

"Якщо 100 тисяч людей більше будуть заохочені залишити систему довгострокового безробіття завдяки стимулам, які роблять роботу більш вигідною, ніж безробіття, то, за загальним правилом, ми заощадимо близько 1 млрд євро. Це наша мета", – сказала Бас.

Вона додала, що спільна мета – працевлаштувати людей.

"Тоді ми отримаємо реальну економію", – підсумувала вона.

Наприкінці серпня писали, що економіка Німеччини скоротилася на 0,3% в другому кварталі в порівнянні з першими трьома місяцями року, оскільки попит з боку її головного торгового партнера США сповільнився після декількох місяців покупок наперед в очікуванні американських тарифів.

У вересні Мерц заявив, що країна зіштовхується з "одним із найскладніших етапів" у своїй новітній історії на тлі глобальних потрясінь.