Правительство Германии согласовало план спасения экономики и сокращения безработицы

Коалиционное правительство Германии согласовало меры по спасению экономики страны после многочасовых переговоров.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии находились под давлением, чтобы разработать план проведения радикальных реформ и быстрого улучшения экономической ситуации в стране, которое они обещали с момента прихода к власти в мае.

После двух лет подряд экономического спада правительство ожидает роста на 0,2% в текущем году и ускорения до 1,3% в следующем году.

"Сейчас нам срочно нужны решения, и с нашей стороны я хотел бы сказать, что мы договорились поддержать работников и хотим сохранить рабочие места в этой стране", – заявила министр труда от СДПГ Барбель Бас.

Как отмечается, общее количество безработных в августе достигло 3,02 млн, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Производственные компании, которые когда-то были движущей силой послевоенного экономического бума, сокращают рабочие места. Среди них такие национальные лидеры, как инженерная группа Robert Bosch, которая в прошлом месяце объявила о сокращении еще 13 тысяч рабочих мест до 2030 года, автопроизводитель Volkswagen и второй по величине банк Германии Commerzbank.

К мерам, направленным на стабилизацию экономики и сохранение рабочих мест, входят финансовые стимулы для пенсионеров, чтобы они продолжали работать, и более строгие правила для получателей пособия по безработице.

Канцлер страны Фридрих Мерц пообещал быстрое внедрение мероприятий. По его словам, стимулы для пенсионеров будут приняты правительством на следующей неделе, а законодательный процесс по реформе системы долгосрочной безработицы "будет начат немедленно".

Согласно договору, пособие по безработице будет сокращено на 30%, если получатель пропустит две последовательные встречи в центре занятости, а в случае пропуска третьей встречи он потеряет право на пособие.

"Если 100 тысяч человек больше будут поощрены покинуть систему долгосрочной безработицы благодаря стимулам, которые делают работу более выгодной, чем безработица, то, по общему правилу, мы сэкономим около 1 млрд евро. Это наша цель", – сказала Бас.

Она добавила, что общая цель – трудоустроить людей.

"Тогда мы получим реальную экономию", – подытожила она.

В конце августа писали, что экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года, поскольку спрос со стороны ее главного торгового партнера США замедлился после нескольких месяцев покупок наперед в ожидании американских тарифов.

В сентябре Мерц заявил, что страна сталкивается с "одним из самых сложных этапов" в своей новейшей истории на фоне глобальных потрясений.