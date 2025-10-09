Магазинам зі знижками в Німеччині наказали не вводити в оману покупців

Федеральний суд Німеччини ухвалив, що дискаунтери – магазини, де товари збувають за зниженими цінами, – повинні чітко вказувати терміни, на які поширюється акційна ціна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Рішення Федерального суду Німеччини стосувалось скарги на рекламу знижки на кавовий продукт у дискаунтера Netto. Реклама стверджувала, що на товар діє знижка – 4,44 євро проти 6,99 євро, але тільки у примітці вказувалось, що акційна ціна діє останні 30 днів.

Згідно з постановою про зазначення цін, роздрібні торговці, які хочуть розміщувати рекламу зі знижками, зобов'язані завжди вказувати найнижчу ціну, яка стягувалася за товар протягом останніх 30 днів.

Тривалий час точилися юридичні суперечки щодо того, як саме має бути вказана ця так звана референтна ціна – тобто чи достатньо інформації, наприклад, у виносці.

Федеральний суд Німеччини ухвалив, що вказівка початкової ціни повинна бути "однозначною, чітко розпізнаваною і легко читабельною для споживача, якому вона адресована".

Таким чином, він підтримав вироки судів попередньої інстанції та відхилив апеляцію Netto на вирок.

