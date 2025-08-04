Понад 10 тисяч європейських готелів вимагають від Booking відшкодування збитків

Понад 10 тисяч європейських готелів приєднуються до колективного позову проти компанії Booking.com з метою отримати компенсацію за збитки, заподіяні так званими "умовами найкращої ціни", які використовував ресурс.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, цими умовами Booking.com вимагав, щоб готелі на власних сайтах не пропонували номери за нижчою ціною.

За даними Bild, Booking стягує зі своїх німецьких партнерів-готелів комісію в розмірі не менше 12%. У популярних регіонах вона ще вища.

Наприклад, якщо турист платить 100 євро за номер на Booking.com, готель отримує тільки близько 83-87 євро.

Щоб готельєр не міг пропонувати номер на своєму власному сайті за 90 євро, портал ввів умову про найкращу ціну: її порушення могло призвести до того, що Booking.com перестав би пропонувати готелі.

Готелі посилаються на рішення Європейського суду від 19 вересня 2024 року, в якому, по суті, зазначається, що положення про найкращу ціну є незаконним.

Суд визнав, що такі платформи, як Booking.com, можуть працювати без цих правил. Booking.com скасував ці умови в Європі після набуття чинності закону ЄС про цифрові ринки 2024 року.

"Європейські готельєри вже давно страждають від несправедливих умов і надмірних витрат. Настав час об'єднатися і вимагати компенсації", – заявив Александрос Васілікос, президент асоціації готельного бізнесу HOTREC.

Метою колективного позову є забезпечення компенсації за збитки, завдані в період з 2004 по 2024 рік.

Позов, який підтримується HOTREC та понад 30 національними асоціаціями готелів, буде розглянуто голландським судом і координовано Hotel Claims Alliance.

Попри критику, Booking.com є важливим для багатьох готелів, оскільки дозволяє їм охопити велику клієнтську базу.

Згідно з дослідженням, у 2023 році Booking Holdings займала 71% ринку в Європі, тоді як частка прямих бронювань значно зменшилася за останні роки.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року Іспанія побила свій рекорд за кількістю туристів, які відвідали країну.

Варто зазначити, що у червні в Іспанії, Італії та Португалії пройшли масові протести проти надмірного туризму.

Влада південноєвропейських країн відкрито говорить про проблеми, які створює надмірний туризм, і запропонувала кілька заходів для їхнього подолання.