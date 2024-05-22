Netflix після погрози судом відшкодує австрійцям вартість здорожчання підписки

Стримінговий сервіс Netflix вирішив повернути частині підписників із Австрії від 20 до 30 євро через здорожчання вартості підписки у 2019-2020 роках після того, як австрійська влада пригрозила платформі судовим розбором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Федеральна рада з питань праці Австрії нещодавно визнала незаконним підвищення цін на послуги Netflix у 2019 та 2020 роках – тоді ціна на стандартну та преміум-підписку була збільшена на один та два євро на місяць відповідно.

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Як пояснило відомство, це підвищення відбулось без дотримання процедур відповідно до законодавства Австрії, тому вона подала на Netflix до суду. Зрештою сторони вирішили врегулювати питання в позасудовому порядку.

Ті австрійці, які були підписані на Netflix у 2019-2020 роках і були змушені платити більше, отримали від сервісу повідомлення з інструкціями, як отримати компенсацію. Її розмір варіюватиметься від 20 до 30 євро.

До 14 серпня клієнти Netflix повинні заповнити отриману форму, після чого гроші мають надійти на їхній рахунок протягом 30 днів після цієї дати, пише Der Standard.

Нагадаємо, австрійському телеканалу ORF довелось перепрошувати через те, що в одній із його передач приготували страву рибою, яка в країні занесена до Червоної книги через вимирання.