Магазинам со скидками в Германии приказали не вводить в заблуждение покупателей

Федеральный суд Германии постановил, что дискаунтеры – магазины, где товары сбывают по сниженным ценам, – должны четко указывать сроки, на которые распространяется акционная цена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Решение Федерального суда Германии касалось жалобы на рекламу скидки на кофейный продукт у дискаунтера Netto. Реклама утверждала, что на товар действует скидка – 4,44 евро против 6,99 евро, но только в примечании указывалось, что акционная цена действует последние 30 дней.

Согласно постановлению об указании цен, розничные торговцы, которые хотят размещать рекламу со скидками, обязаны всегда указывать самую низкую цену, которая взималась за товар в течение последних 30 дней.

Долгое время шли юридические споры относительно того, как именно должна быть указана эта так называемая референтная цена – то есть достаточно ли информации, например, в сноске.

Федеральный суд Германии постановил, что указание начальной цены должно быть "однозначным, четко распознаваемым и легко читаемым для потребителя, которому она адресована".

Таким образом, он поддержал приговоры судов предыдущей инстанции и отклонил апелляцию Netto на приговор.

