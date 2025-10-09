Эрдоган: Турция примет участие в группе, которая будет контролировать перемирие в Газе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна намерена принять участие в "рабочей группе", которая будет контролировать заключенное перемирие в секторе Газы и выполнение его положений.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Турецкий чиновник сообщил агентству, что его страна примет участие в совместной оперативной группе – вместе с Израилем, США, Катаром и Египтом – созданной для поиска тел погибших заложников в секторе Газы, местонахождение которых неизвестно.

"Если Бог позволит, мы, как Турция, примем участие в рабочей группе, которая будет контролировать выполнение соглашения на местах", – сказал Эрдоган в речи в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция также будет способствовать восстановлению сектора Газы.

Пока не понятно, турецкий чиновник и Эрдоган говорят об одной группе.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Ранее администрация Трампа обнародовала детали этого предложения.