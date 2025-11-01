Премʼєр Франції анонсував переговори з партіями через затримки в ухваленні бюджету

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у пʼятницю закликав до проведення закритих переговорів із законодавцями через відсутність компромісу щодо одного з ключових бюджетних заходів.

Виступаючи в Національній асамблеї Франції, Лекорню анонсував переговори з представниками парламентських фракцій, на яких обговорять "загальні принципи щодо компромісу" з законопроєктом про бюджет.

"Я думаю, що нам потрібно змінити наш підхід, оскільки очевидно, що коли ми робимо це тут, у повній прозорості та на очах у ЗМІ, це зрештою не дозволяє вести відверту дискусію", – сказав французький премʼєр.

Заклик Лекорню до переговорів пролунав одразу після того, як Національна асамблея відхилила пропозиції лівих партій щодо змін до податку для найбагатших, які назвали на честь економіста Габріеля Зукмана.

Цей податок є однією з вимог Соціалістичної партії, підтримка якої є важливою для уряду, що не має стабільної більшості у парламенті.

Франція останні місяці перебуває у політичній кризі через зміни кількох урядів та значний дефіцит бюджету. У Бану Франції попереджали, що країні загрожує "борговий зашморг".

