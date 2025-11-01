Премьер Франции анонсировал переговоры с партиями из-за задержек в принятии бюджета

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в пятницу призвал к проведению закрытых переговоров с законодателями из-за отсутствия компромисса по одному из ключевых бюджетных мероприятий.

Выступая в Национальной ассамблее Франции, Лекорню анонсировал переговоры с представителями парламентских фракций, на которых обсудят "общие принципы компромисса" по законопроекту о бюджете.

"Я думаю, что нам нужно изменить наш подход, поскольку очевидно, что когда мы делаем это здесь, в полной прозрачности и на глазах у СМИ, это в конечном итоге не позволяет вести откровенную дискуссию", – сказал французский премьер.

Призыв Лекорню к переговорам прозвучал сразу после того, как Национальная ассамблея отклонила предложения левых партий об изменениях в налоге для самых богатых, которые назвали в честь экономиста Габриэля Зукмана.

Этот налог является одним из требований Социалистической партии, поддержка которой важна для правительства, не имеющего стабильного большинства в парламенте.

Франция в последние месяцы находится в политическом кризисе из-за смены нескольких правительств и значительного дефицита бюджета. В Бану Франции предупреждали, что стране грозит "долговая петля".

