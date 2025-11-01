Нідерланди: лідер ультраправих натякає на фальсифікації на виборах, де він не виграв

Лідер нідерландської ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс після оголошення попередніх результатів парламентських виборів почав поширювати твердження, натякаючи на сумніви в їхній легітимності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у серії постів на Х.

Спершу Вілдерс атакував лідера партії D66 Роба Єттена за те, що він з упевненістю посилалися на прогноз інформагентства ANP щодо результатів виборів – де D66 прогнозують мінімальну перемогу над PVV.

Потім він поширив два неперевірені твердження про нібито фальсифікації на виборах, стверджуючи, що вони "надходять з усієї країни".

Одне з повідомлень написане від імені нібито людини, яка бачила, як 15 контейнерів з виборчими бюлетенями вивезли на причепі в невідомому напрямку. Інше повідомлення нібито від імені працівника виборчої дільниці в Маастрихті розповідає про те, як була вилучена одна скринька з 132 бюлетенями.

Обидва твердження про начебто фальсифікації пізніше були спростовані місцевою владою.

Перші місця на виборах посіли ліберальна партія D66 і ультраправа Партія свободи (PVV), але через невелику різницю певний час не було ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Тимчасовий очільник уряду Нідерландів Дік Схооф пожартував, що швидкі переговори про формування коаліції після виборів не є типовими для країни.

