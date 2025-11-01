Нидерланды: лидер ультраправых намекает на фальсификации на выборах, где он не победил

Лидер нидерландской ультраправой Партии свободы (PVV) Херт Вилдерс после объявления предварительных результатов парламентских выборов начал распространять утверждения, намекая на сомнения в их легитимности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в серии постов на Х.

Сначала Вилдерс атаковал лидера партии D66 Роба Йеттена за то, что тот с уверенностью ссылался на прогноз информагентства ANP относительно результатов выборов, где D66 прогнозируют минимальную победу над PVV.

Затем он распространил два непроверенных утверждения о якобы фальсификациях на выборах, утверждая, что они "поступают со всей страны".

Одно из сообщений написано от имени якобы человека, который видел, как 15 контейнеров с избирательными бюллетенями вывезли на прицепе в неизвестном направлении. Другое сообщение якобы от имени работника избирательного участка в Маастрихте рассказывает о том, как была изъята одна урна с 132 бюллетенями.

Оба утверждения о якобы фальсификациях позже были опровергнуты местными властями.

Первые места на выборах заняли либеральная партия D66 и ультраправая Партия свободы (PVV), но из-за небольшой разницы некоторое время было неясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Временный глава правительства Нидерландов Дик Схооф пошутил, что быстрые переговоры о формировании коалиции после выборов не являются типичными для страны.

