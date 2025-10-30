Нинішній премʼєр Нідерландів: швидке формування коаліції – це "не по-нідерландськи"

Тимчасовий очільник уряду Нідерландів Дік Схооф пожартував, що швидкі переговори про формування коаліції після виборів не є типовими для країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRC.

Слова Схоофа зʼявились після того, як партія – переможець дострокових парламентських виборів D66 допустила формування нового уряду до Різдва.

За словами нинішнього глави уряду Нідерландів, таке швидке формування коаліції буде "не по-нідерландськи", маючи на увазі традицію тривалих коаліційних переговорів у країні.

Схооф відмовився коментувати результати виборів, лише сказавши, що наступного року йому виповниться 69 років і він хоче "зробити ще багато хорошого для Нідерландів".

Нагадаємо, парламентські вибори у Нідерландах 29 жовтня були достроковими. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

Перші місця на виборах посіли ліберальна партія D66 і ультраправа Партія свободи (PVV), але через невелику різницю досі не ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Лідери партій, ймовірно, зберуться в п'ятницю, щоб вирішити, які кроки робити далі, і можуть або призначити "розвідника" для початку коаліційних переговорів, або вирішити почекати остаточних результатів, які, ймовірно, будуть відомі через кілька днів.