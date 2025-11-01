У Бельгії вперше судитимуть бойовика ІДІЛ у справі про геноцид єзидів

У суді присяжних у Брюсселі 6 листопада почнеться суд над бойовиком "Ісламської держави", уродженцем Бельгії Саммі Джеду за звинуваченням у міжнародних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Федеральна прокуратура Бельгії, яка у жовтні 2021 року відкрила судову справу проти Джеду, звинувачує його в геноциді. Чоловіка, який покинув Бельгію у 2012-му, судитимуть заочно.

Джеду підозрюється в скоєнні вбивств та інших тяжких злочинів у період з 2 серпня 2014 року по 14 квітня 2019 року проти невідомої кількості людей – членів релігійної громади єзидів.

Чоловік також звинувачується у зґвалтуванні та сексуальному рабстві трьох людей у період з 1 листопада 2014 року по 31 грудня 2016 року.

Цим трьом жертвам, деякі з яких на момент скоєння злочинів були неповнолітніми, зараз 29, 27 і 28 років, і вони виступають цивільними сторонами в цьому судовому процесі. Двоє з них проживають у Німеччині та Франції і будуть присутні в суді.

Судовий процес проти Саммі Джеду є першим судовим процесом у Бельгії, що стосується геноциду єзидів. Нідерланди, Німеччина та Швеція вже провели подібні судові процеси.

Єзиди – етнорелігійна спільнота, яка мешкає здебільшого на території Сирії та Іраку та сповідує єзидизм – релігію з елементами християнства, юдаїзму, ісламу та зороастризму. Єзиди зазнали переслідувань з боку терористів ІДІЛ після початку їхньої кампанії у 2010-х роках.