В Бельгии впервые будут судить боевика ИГИЛ по делу о геноциде езидов

В суде присяжных в Брюсселе 6 ноября начнется суд над боевиком "Исламского государства", уроженцем Бельгии Самми Джеду по обвинению в международных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Федеральная прокуратура Бельгии, которая в октябре 2021 года открыла судебное дело против Джеду, обвиняет его в геноциде. Мужчину, который покинул Бельгию в 2012 году, будут судить заочно.

Джеду подозревается в совершении убийств и других тяжких преступлений в период со 2 августа 2014 года по 14 апреля 2019 года против неизвестного количества людей – членов религиозной общины езидов.

Мужчина также обвиняется в изнасиловании и сексуальном рабстве трех человек в период с 1 ноября 2014 года по 31 декабря 2016 года.

Этим трем жертвам, некоторые из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, сейчас 29, 27 и 28 лет, и они выступают гражданскими сторонами в этом судебном процессе. Двое из них проживают в Германии и Франции и будут присутствовать в суде.

Судебный процесс против Самми Джеду является первым судебным процессом в Бельгии, касающимся геноцида езидов. Нидерланды, Германия и Швеция уже провели подобные судебные процессы.

Езиды – этнорелигиозная община, проживающая в основном на территории Сирии и Ирака и исповедующая езидизм – религию с элементами христианства, иудаизма, ислама и зороастризма. Езиды подверглись преследованиям со стороны террористов ИГИЛ после начала их кампании в 2010-х годах.