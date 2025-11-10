В Бельгии неизвестные дроны заметили над АЭС, снова останавливал работу аэропорт

Три беспилотника были замечены в воскресенье вечером над атомной электростанцией Дул в Бельгии, перед тем из-за дронов останавливали работу аэропорта Льежа

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Три беспилотника были замечены в воскресенье вечером над атомной электростанцией Дул, сообщила компания Engie в воскресенье незадолго до 22:00.

По словам пресс-секретаря Engie Эллен Смeeтс, эти беспилотники не повлияли на работу станции. "Соответствующие ведомства продолжают следить за ситуацией", – добавила она.

Полицейский округ Схельдеваас заявил, что не желает предоставлять комментарии.

Кроме того, воздушное движение в аэропорту Льежа было прервано в воскресенье после того, как были замечены беспилотники, сообщает компания по управлению воздушным движением Skeyes.

Как подтвердил Кристиан Делькур, руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Льежа, движение было приостановлено после первого замеченного беспилотника около 19:30 вечера. Впоследствии, около 19:45, было замечено еще два дрона.

Воздушное движение возобновилось около 20:25.

На прошлой неделе беспилотники над аэропортом Льежа фиксировали почти ежедневно. Подобные перебои произошли в аэропорту Брюсселя во вторник и четверг вечером.

В течение последних нескольких дней и недель беспилотники также регулярно появлялись над различными военными базами.

Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжениям беспилотников вокруг чувствительных объектов.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.