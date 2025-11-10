Туск: немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти війну

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання на лінії фронту в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza, передає "Європейська правда".

Туск зазначив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні і продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою.

За словами Туска, геополітичне майбутнє Польщі "буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу".

"Побудова міцних, дружніх партнерських відносин з суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі", – оцінив польський прем'єр.

"Тому ми повинні зосередитися на допомозі Україні, бо якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча і тут я поміркований оптиміст. Немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти", – сказав він.

Туск також згадав про інцидент в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту".

Рішення збити безпілотники він назвав складним. "Це було непросто, адже ніхто не хоче перегнути палицю і ненавмисно розпочати третю світову війну", – сказав він, зазначивши при цьому, що "піддаватися, терпіти провокації, ні до чого доброго не призводить".

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Після цього Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

