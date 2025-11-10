Туск: нет объективных причин, почему Украина должна проиграть войну

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине.

Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborcza, передает "Европейская правда".

Туск отметил, что Польша должна стратегически использовать свою ключевую позицию в регионе и продолжать поддержку Украины, поскольку ее поражение будет означать ухудшение ситуации над Вислой.

По словам Туска, геополитическое будущее Польши "будет выглядеть очень хорошо, если Украина не проиграет и если нам удастся преодолеть эту историческую польско-украинскую обиду".

"Построение прочных, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши", – оценил польский премьер.

"Поэтому мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что если она проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Хотя и здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", – сказал он.

Туск также вспомнил об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это "поворотным моментом конфликта".

Решение сбить беспилотники он назвал сложным. "Это было непросто, ведь никто не хочет перегнуть палку и нечаянно начать третью мировую войну", – сказал он, отметив при этом, что "поддаваться, терпеть провокации, ни к чему хорошему не приводит".

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

После этого Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

Читайте детали: Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.