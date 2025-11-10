Польща відклала запуск своїх перших військових супутників

Запуск перших польських військових супутників відкладається.

Інформацію підтвердив в інтерв'ю порталу GeekWeek речник Генерального штабу Війська Польського Марек Пьотржак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Спочатку супутники мали бути запущені на День незалежності Польщі, 11 листопада.

Генеральний штаб Війська Польського повідомив, що запуск військових супутників для армії перенесено на 22 листопада.

Про зміну дати польській стороні повідомила компанія SpaceX, відповідальна за запуск супутників в рамках місії Transporter-15. Інформації про причини зміни дати поки що немає.

Запуск супутників для польської армії є частиною модернізації польських збройних сил. Досі Польща використовувала лише обладнання союзників, зокрема італійську програму радіолокаційних супутників COSMO-SkyMed.

Нові військові супутники запускаються в рамках двох програм – MikroSAR і PIAST.

MikroSAR – це три супутники SAR, призначені для спостереження за поверхнею Землі. Обладнання розробила компанія ICEYE, а наземний компонент і супутникову антену – Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. Контракт був ініційований Агентством озброєнь у травні цього року і становить понад 800 мільйонів злотих. Місія Transporter-15 запустить перший з трьох супутників цієї програми.

PIAST – це програма, яка розпочалася у 2021 році. Вона фінансується Національним центром досліджень і розвитку. Її реалізує консорціум компаній та науково-дослідних установ. Заплановано запуск трьох наносупутників оптико-електронної розвідки зображень вартістю 70 мільйонів злотих.

Як повідомлялося, Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".

Наприкінці жовтня у Польщі розпочалося будівництво заводу з виробництва снарядів калібру 155 мм.