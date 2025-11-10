Польша отложила запуск своих первых военных спутников

Запуск первых польских военных спутников откладывается.

Информацию подтвердил в интервью порталу GeekWeek представитель Генерального штаба Войска Польского Марек Пьотржак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Сначала спутники должны были быть запущены на День независимости Польши, 11 ноября.

Генеральный штаб Войска Польского сообщил, что запуск военных спутников для армии перенесен на 22 ноября.

Об изменении даты польской стороне сообщила компания SpaceX, ответственная за запуск спутников в рамках миссии Transporter-15. Информации о причинах изменения даты пока что нет.

Запуск спутников для польской армии является частью модернизации польских вооруженных сил. До сих пор Польша использовала только оборудование союзников, в частности итальянскую программу радиолокационных спутников COSMO-SkyMed.

Новые военные спутники запускаются в рамках двух программ – MikroSAR и PIAST.

MikroSAR – это три спутника SAR, предназначенные для наблюдения за поверхностью Земли. Оборудование разработала компания ICEYE, а наземный компонент и спутниковую антенну – Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. Контракт был инициирован Агентством вооружений в мае этого года и составляет более 800 миллионов злотых. Миссия Transporter-15 запустит первый из трех спутников этой программы.

PIAST – это программа, которая началась в 2021 году. Она финансируется Национальным центром исследований и развития. Ее реализует консорциум компаний и научно-исследовательских учреждений. Запланирован запуск трех наноспутников оптико-электронной разведки изображений стоимостью 70 миллионов злотых.

Как сообщалось, Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками в течение нескольких месяцев, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".

В конце октября в Польше началось строительство завода по производству снарядов калибра 155 мм.