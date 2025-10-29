У Польщі почали будівництво заводу великокаліберних снарядів

У Польщі розпочалося будівництво заводу з виробництва снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни, передає "Європейська правда".

Як зазначається, будівництво розпочалося в місті Красник за 100 км від кордону з Україною.

"Підприємством Mesko у Краснику закладено перший камінь у будівництво нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм", – заявили у Міноборони Польщі.

Польська армія використовує 155-мм артилерійські боєприпаси для озброєння гармат-гаубиць Krab і корейської K9 Thunder.

У листопаді 2024 року уряд Польщі та виробники підписали листа про наміри стосовно виробництва нітроцелюлози та пороху, необхідних для налагодження випуску великокаліберних боєприпасів.

Нещодавно прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про плани країни протягом двох років досягти виробництва 155-мм снарядів в обсязі 130 тисяч одиниць на рік.