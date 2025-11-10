Китай і США одночасно призупинили портові збори для суден одне одного

Китай призупинить на один рік "спеціальні портові збори" для американських суден "одночасно" з призупиненням Вашингтоном зборів, спрямованих на китайські судна.

Про це пише AFP, передає "Європейська правда".

Міністерство транспорту Китаю заявило, що призупинення портових зборів, які застосовувалися до суден, що експлуатуються або побудовані в США і заходять в китайські порти, почалося о 13:01 в понеділок, 10 листопада.

Окремо Пекін заявив, що призупинить санкції проти американських дочірніх компаній Hanwha Ocean, одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї.

У Мінторгівлі Китаю наголосили, що річне призупинення заходів проти Hanwha, яке набирає чинності з 10 листопада, пов'язане з припиненням США стягування портових зборів з суден, побудованих і експлуатованих Китаєм.

"У світлі цього (призупинення США) Китай вирішив призупинити відповідні заходи на один рік", – наголосили у заяві.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

На початку листопада Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.