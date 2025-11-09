Укр Рус Eng

Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року

Новини — Неділя, 9 листопада 2025, 15:50 — Уляна Кричковська

Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США.

Про це оголосило в неділю, 9 листопада, Міністерство торгівлі Китаю, передає Politico, пише "Європейська правда".

Цей крок стосується експорту галію, германію та сурми, які використовуються у виробництві сучасних напівпровідників, що застосовуються у смартфонах та комп'ютерах. 

Ці матеріали також використовуються у військових технологіях, таких як електронна війна та системи спостереження, а також у ракетних системах та боєприпасах.

Пекін призупинив дію введеної минулого року міри, яка обмежувала експорт цих матеріалів і встановлювала більш суворі перевірки товарів подвійного призначення, включно із графітом. 

Як заявили в МЗС Китаю, призупинення буде діяти "з цього моменту до 27 листопада 2026 року".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 листопада заявив, що його зустріч з лідером Китаю наприкінці жовтня принесе "вічний мир". 

Також Трамп заявляв, що задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Зокрема, країни домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай США Торгівля
Реклама: