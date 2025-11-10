Китай и США одновременно приостановили портовые сборы для судов друг друга

Китай приостановит на один год "специальные портовые сборы" для американских судов "одновременно" с приостановлением Вашингтоном сборов, направленных на китайские суда.

Об этом пишет AFP, передает "Европейская правда".

Министерство транспорта Китая заявило, что приостановление портовых сборов, которые применялись к судам, эксплуатируемым или построенным в США и заходящим в китайские порты, началось в 13:01 в понедельник, 10 ноября.

Отдельно Пекин заявил, что приостановит санкции против американских дочерних компаний Hanwha Ocean, одного из крупнейших судостроителей Южной Кореи.

В Минторговли Китая подчеркнули, что годичная приостановка мер против Hanwha, которая вступает в силу с 10 ноября, связана с прекращением США взимания портовых сборов с судов, построенных и эксплуатируемых Китаем.

"В свете этого (приостановления США) Китай решил приостановить соответствующие меры на один год", – отметили в заявлении.

Напомним, 30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.

В начале ноября Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме этого, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, которые являются прекурсорами наркотиков, и потребует лицензии на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.