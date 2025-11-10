У Німеччині наблизились до домовленості щодо моделі військового призову

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що керівна коаліція християнських демократів (ХДС/ХСС) і соціал-демократів (СДПН) близька до вирішення суперечки щодо моделі призову до армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Пісторіус вважає, що остаточної домовленості можуть досягти вже цього тижня.

"Я дуже оптимістичний, тому що ми наближаємося до угоди", – сказав політик СДПН.

"Не все, що зображується як величезний конфлікт, насправді є таким", – зазначив він.

Він очікує, "що ми досягнемо хороших результатів або навіть остаточної угоди на цьому тижні".

Міністр при цьому наполягає на своїй вимозі, щоб призову підлягали всі вікові групи, а не лише їхні частини.

Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане сигналом стримування для Росії.

Бундестаг наразі обговорює новий закон про військову службу. Голосування в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але його відклали через суперечки.