В Германии приблизились к договоренности о модели военного призыва

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что правящая коалиция христианских демократов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) близка к решению спора о модели призыва в армию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Писториус считает, что окончательной договоренности могут достичь уже на этой неделе.

"Я очень оптимистичен, потому что мы приближаемся к соглашению", – сказал политик СДПГ.

"Не все, что изображается как огромный конфликт, на самом деле является таковым", – отметил он.

Он ожидает, "что мы достигнем хороших результатов или даже окончательного соглашения на этой неделе".

Министр при этом настаивает на своем требовании, чтобы призыву подлежали все возрастные группы, а не только их части.

Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания для России.

Бундестаг сейчас обсуждает новый закон о военной службе. Голосование в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но его отложили из-за споров.