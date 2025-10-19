Пісторіус: відновлення призову стане сигналом стримування для Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для Росії.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що якщо Німеччина "знову призове всіх чоловіків певного віку" і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби – це помітять в Росії.

"Іншими словами, це теж є стримуючим фактором", – наголосив він.

Пісторіус сказав, що у разі виникнення стану оборони, якого "необхідно запобігти", призов, який був призупинений у 2011 році, негайно відновиться відповідно до Основного закону.

"Тоді нам потрібно знати, хто готовий до дій, а хто ні", – сказав Пісторіус.

Він також назвав скасування районних військових комісаріатів, пов'язане з призупиненням призову, серйозною помилкою.

"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми зможемо знову проводити загальнонаціональний призов", – поділився він.

Пісторіус хоче дотримуватися плану введення в дію закону про військову службу на початку 2026 року і висловив оптимізм щодо досягнення згоди з парламентськими фракціями.

"Я впевнений, що ми можемо цього досягти. Усі в Бундестазі знають, що йдеться про безпеку Німеччини", – додав він.

Зазначимо, 14 жовтня коаліційні партії Німеччини погодили між собою зміни до запланованої моделі військового призову, що передбачає використання лотерейної системи.

Принцип полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Міністр оборони Боріс Пісторіус надасть дані щодо потрібної кількості призовників.

Голосування Бундестагу в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але через триваючі суперечки його відклали.

Законопроєкт, запропонований Пісторіусом, не передбачає негайного відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині. Згідно з документом, із 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети щодо бажання пройти службу у Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок.