У Німеччині відклали голосування за закон про військову службу через розбіжності в коаліції

Голосування Бундестагу в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу не відбудеться 9 жовтня, як було заплановано.

Про це йдеться у публікації DW, повідомляє "Європейська правда".

Причина затримки – розбіжності, що виникли в парламентській робочій групі серед представників фракцій партій урядової коаліції: консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Тепер голосування Бундестагу за законопроєкт у першому читанні може бути відкладено на термін від одного до кількох тижнів, повідомило раніше видання FAZ. Конкретна нова дата в публікації не названа.

"В обох фракціях партій з урядової коаліції ми протягом тижнів працюємо над необхідними покращеннями законопроєкту та можливими компромісами. За загальною оцінкою, тут ще є відкриті питання", – сказав Норберт Реттген, заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, який відповідає також за сферу міжнародної політики та політики безпеки.

Основне питання, що викликає розбіжності, пов'язане з тим, як відбуватиметься перехід від добровільної служби в армії до обов'язкової військової повинності.

Згідно із законопроєктом міністра оборони Бориса Пісторіуса, який представляє СДПН, цей перехід буде проведено у разі, якщо кількість охочих пройти добровільну військову службу буде замалою або безпекова ситуація в Німеччині суттєво загостриться.

Однак документ не містить ані конкретних чисел, ані термінів такого переходу. Саме це критикує блок ХДС/ХСС.

Сам Пісторіус уже розкритикував блок ХДС/ХСС за те, що голосування у Бундестазі за його законопроєкт відкладено.

Законопроєкт, запропонований Пісторіусом, не передбачає негайного відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині. Згідно з документом, із 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети щодо бажання пройти службу у Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок.

Нагадаємо, у Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення.