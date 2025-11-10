Лукашенко анонсував переговори з делегацією США найближчим часом

Переговори офіційного Мінська з делегацією США відбудуться найближчим часом.

Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на нараді з урядом у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "БелТА".

За словами Лукашенка, однією з тем переговорів стане ситуація на литовсько-білоруському кордоні.

"Ми, напевно, майже нічого не возимо через цей кордон у зв'язку із санкціями. Тільки якісь види товарів, які дуже-дуже потрібні тим же литовцям або полякам. Дуже-дуже потрібні – замовили, ми відвезли. Не замовили – ми туди не веземо. А з казахами, росіянами, китайцями, іншими країнами їм доведеться дуже серйозно не просто порозумітися, а розбиратися. Тому що так ніхто не чинить", – сказав він

"Про все інше ми ще поговоримо найближчим часом на переговорах із делегацією Сполучених Штатів Америки. Відчуваю, що без них тут не обійшлося", – додав він.

Днями повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп висунув "найвидатнішого юриста" США Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також у вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком Лукашенка.

