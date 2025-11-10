Лукашенко анонсировал переговоры с делегацией США в ближайшее время

Переговоры официального Минска с делегацией США состоятся в ближайшее время.

Об этом сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "БелТА".

По словам Лукашенко, одной из тем переговоров станет ситуация на литовско-белорусской границе.

"Мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями. Только какие-то виды товаров, которые очень-очень нужны тем же литовцам или полякам. Очень-очень нужны – заказали, мы отвезли. Не заказали – мы туда не везем. А с казахами, русскими, китайцами, другими странами им придется очень серьезно не просто объясниться, а разбираться. Потому что так никто не поступает", – сказал он

"Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них здесь не обошлось", – добавил он.

На днях сообщалось, что американский президент Дональд Трамп выдвинул "выдающегося юриста" США Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения беларусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с беларусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

