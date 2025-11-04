США послабили санкції проти Білорусі, дозволивши операції з літаками Лукашенка

У вівторок, 4 листопада, Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів офіційно скасувало санкції щодо "Белавіа" та літака, що експлуатується авіакомпанією, який, за попередніми даними міністерства, використовувався посадовцями та членами сім'ї Лукашенка.

Воно також видало загальну ліцензію, що дозволяє певні операції, пов'язані з використанням трьох раніше санкціонованих літаків Лукашенком або компанією "Славкалі", пов'язаною з його урядом.

Згідно з попередніми заявами Міністерства фінансів, літаки, на які поширюється дія ліцензії, – це Boeing 737, що належить уряду Білорусі і використовувався як президентський літак, та інший літак, що входив до складу президентського авіапарку.

Також, як зазначається, третім був розкішний вертоліт, що належав "Славкалі" і використовувався для перевезення Лукашенка між його заміською резиденцією та Мінськом.

В останні тижні адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений білоруський лідер намагається обдурити президента США Дональда Трампа, використовуючи такі кроки, як звільнення політв’язнів.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.