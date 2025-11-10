Укр Рус Eng

Прем'єр Молдови здійснить перший на посаді візит до Бухареста

Новини — Понеділок, 10 листопада 2025, 15:24 — Марія Ємець

Новий прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну здійснить перший закордонний візит до Бухареста, столиці Румунії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

У пресслужбі Кабінету міністрів оголосили, що перший на посаді закордонний візит Мунтяну відбудеться до Румунії 13 листопада. 

У Бухаресті він зустрінеться, серед іншого, з президентом Румунії Нікушором Даном і прем’єром Іліє Боложаном.

Під час зустрічей планують обговорювати спільні проєкти Кишинева та Бухареста. 

Нагадаємо, Мунтяну до призначення прем'єр-міністром Молдови 1 листопада останні 20 років жив в Україні та займався бізнесом. 

Він зізнався, що на держпосаді зароблятиме набагато менше, ніж звик.

Читайте також:  "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: чого чекати від нового уряду Молдови.

Молдова
