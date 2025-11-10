Премьер Молдовы совершит первый в должности визит в Бухарест

Новый премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну совершит первый зарубежный визит в Бухарест, столицу Румынии.

В пресс-службе Кабинета министров объявили, что первый в должности зарубежный визит Мунтяну состоится в Румынию 13 ноября.

В Бухаресте он встретится, среди прочего, с президентом Румынии Никушором Даном и премьером Илие Боложаном.

Во время встреч планируют обсуждать совместные проекты Кишинева и Бухареста.

Напомним, Мунтяну до назначения премьер-министром Молдовы 1 ноября последние 20 лет жил в Украине и занимался бизнесом.

Он признался, что на госдолжности будет зарабатывать гораздо меньше, чем привык.

