Премьер Молдовы совершит первый в должности визит в Бухарест
Новый премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну совершит первый зарубежный визит в Бухарест, столицу Румынии.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В пресс-службе Кабинета министров объявили, что первый в должности зарубежный визит Мунтяну состоится в Румынию 13 ноября.
В Бухаресте он встретится, среди прочего, с президентом Румынии Никушором Даном и премьером Илие Боложаном.
Во время встреч планируют обсуждать совместные проекты Кишинева и Бухареста.
Напомним, Мунтяну до назначения премьер-министром Молдовы 1 ноября последние 20 лет жил в Украине и занимался бизнесом.
Он признался, что на госдолжности будет зарабатывать гораздо меньше, чем привык.
